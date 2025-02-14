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Каракалпакстан примет первый Аральский культурный саммит

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В 2025 году 4 — 6 апреля в городе Нукусе Каракалпакстана состоится первый Аральский культурный саммит. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

Как ранее сообщали в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана, саммит будет проводиться каждые 18 месяцев.

Китайские ученые помогут в решении экологических проблем Арала — подробности.

Мероприятие соберет на одной площадке местных и международных активистов, художников и ученых для поиска экологических, социальных и культурных решений, способствующих устойчивому развитию Каракалпакстана.

Саммит объединит местных и международных активистов, художников и ученых для поиска экологических, социальных и культурных решений для устойчивого развития Каракалпакстана.

говорится в сообщении Фонда

По имеющимся данным, саммит будет направлен на социальное и экологическое преобразование Аральского региона через искусство, культуру, дизайн и науку.