Каракалпакстан примет первый Аральский культурный саммит

Как ранее сообщали в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана, саммит будет проводиться каждые 18 месяцев.
Китайские ученые помогут в решении экологических проблем Арала — подробности.
Мероприятие соберет на одной площадке местных и международных активистов, художников и ученых для поиска экологических, социальных и культурных решений, способствующих устойчивому развитию Каракалпакстана.
Саммит объединит местных и международных активистов, художников и ученых для поиска экологических, социальных и культурных решений для устойчивого развития Каракалпакстана.
По имеющимся данным, саммит будет направлен на социальное и экологическое преобразование Аральского региона через искусство, культуру, дизайн и науку.