Лукашенко посещает ОАО «ИНТЕГРАЛ» и знакомится с развитием отечественной микроэлектроники

ОАО «ИНТЕГРАЛ» — одно из крупнейших научно-производственных предприятий Беларуси. Холдинг сегодня объединяет ряд организаций, которые специализируются в области микроэлектроники и ее применения. Интеграция в единую систему изготовления кремниевых пластин, фотошаблонов, линий полупроводникового производства, мощностей по изготовлению металлостеклянных корпусов для микросхем, сборочных производств и производителей электронных устройств обеспечило холдингу синергический эффект. Предприятия холдинга реализуют весь спектр работ, начиная от научной разработки и проектирования микроэлектроники, производства кристаллов и их корпусирования, до изготовления сложнотехнических изделий, маркетинга и сопровождения конечной продукции.