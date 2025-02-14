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Делегация из Молдовы участвует в Мюнхенской конференции по безопасности

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Делегация Республики Молдова участвует 14—15 февраля в работе 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в МИД.

Источник: Sputnik.md

В состав делегации, которую возглавляет вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Попшой, входят министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Ничитина и министр обороны Анатолий Носатый.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, повестка дня конференции включает такие актуальные темы, как влияние региональных конфликтов на международную стабильность, кибербезопасность, геополитические события и глобальные проблемы, вызванные изменением климата.

В ходе конференции молдавские официальные лица проведут ряд встреч с министрами иностранных дел, коллегами в сфере внутренних дел и обороны, должностными лицами различных государств, а также представителями международных организаций.

сообщили в МИД

Дискуссии будут сосредоточены на укреплении двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и евроинтеграции Молдовы.

Мюнхенская конференция по безопасности объединяет более 50 глав государств и правительств и более 100 министров иностранных дел и обороны.

В рамках конференции также состоится встреча глав МИД стран «Большой семерки».

ЕС