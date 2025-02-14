Делегация из Молдовы участвует в Мюнхенской конференции по безопасности

В состав делегации, которую возглавляет вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Попшой, входят министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Ничитина и министр обороны Анатолий Носатый.
Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, повестка дня конференции включает такие актуальные темы, как влияние региональных конфликтов на международную стабильность, кибербезопасность, геополитические события и глобальные проблемы, вызванные изменением климата.
В ходе конференции молдавские официальные лица проведут ряд встреч с министрами иностранных дел, коллегами в сфере внутренних дел и обороны, должностными лицами различных государств, а также представителями международных организаций.
Дискуссии будут сосредоточены на укреплении двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и евроинтеграции Молдовы.
Мюнхенская конференция по безопасности объединяет более 50 глав государств и правительств и более 100 министров иностранных дел и обороны.
В рамках конференции также состоится встреча глав МИД стран «Большой семерки».