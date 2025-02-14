Казахстан и Палестина открывают новую страницу сотрудничества

Состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Талгата Шалданбай в качестве Посла Казахстана в Палестине по совместительству Президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.
После церемонии, которая прошла в г. Амман, состоялась аудиенция у Президента Палестины, в ходе которой были обсуждены ключевые вопросы укрепления казахско-палестинских отношений. На встрече присутствовали Премьер-министр — Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины Мохаммед Мустафа и советник Президента Палестины по дипломатическим вопросам Магди Аль-Халиди.
Посол передал Президенту М. Аббасу приветствие от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Заверил также, что в качестве Посла приложит все усилия для дальнейшего развития дружеских отношений Казахстана и Палестины на двусторонней основе и в рамках международных организаций.
В свою очередь, Президент Палестины, с теплотой отметив свой визит в Астану в октябре 2022 года, передал наилучшие пожелания Президенту Казахстана.
М. Аббас пожелал успехов и плодотворной работы Послу РК на благо двустороннего сотрудничества.