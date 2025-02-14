Казахстан и Палестина открывают новую страницу сотрудничества

После церемонии, которая прошла в г. Амман, состоялась аудиенция у Президента Палестины, в ходе которой были обсуждены ключевые вопросы укрепления казахско-палестинских отношений. На встрече присутствовали Премьер-министр — Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины Мохаммед Мустафа и советник Президента Палестины по дипломатическим вопросам Магди Аль-Халиди.