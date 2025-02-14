Головченко посещает ОАО «Рассвет им. К. П. Орловского» в Кировском районе

На предприятии Роману Головченко рассказали о результатах финансово-хозяйственной деятельности и перспективах его развития. Хозяйство занимается производством зерновых и зернобобовых культур, маслосемян рапса, сахарной свеклы, овощей, картофеля, плодов и ягод, молока и мяса крупного рогатого скота. «Особое внимание уделено выращиванию овощей открытого и закрытого грунта, — рассказал директор хозяйства Александр Багель. — У нас 10 га теплиц, из которых 3 га — энергосберегающие (в том числе 1,5 га с подсветкой — установлено более 5 тыс. ламп). Светокультуру мы внедрили в октябре 2023 года, и в тот же год в середине декабря получили первый урожай огурцов. Специальная досветка помогает ускорить рост растений и способствует скорейшему созреванию урожая. В дальнейшем мы планируем продолжить такую модернизацию: она начнется осенью и затронет 1,5 га. Всего огурцы выращиваются на площади 5,5 га, помидоры — 4,5 га».