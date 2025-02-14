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Токаев оценил новое здание Архива президента

Сегодня, 14 февраля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новое здание Архива президента. По данным пресс-службы Акорды, передислокация Архива из Алматы в столицу осуществляется во исполнение поручения главы государства, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Стоит отметить, что это первый архив в Центральной Азии, который будет функционировать не только как хранилище документального наследия страны, но и как образовательный и научно-методический центр.

Также в пресс-службе рассказали, что специализированное здание включает архивохранилища, лабораторный комплекс, интерактивный экспозиционный зал, читальный зал, рабочие кабинеты и административные зоны.

24 архивохранилища предназначены для хранения документов, аудиовизуальной документации, страхового фонда на микропленке и электронных документов.

Кроме того, как сказано в публикации, в Архиве широко представлены документы политической истории Казахстана, начиная с 1918 года, отражающие становление суверенного государства, внешнюю и внутреннюю политику, международные отношения, процессы экономических преобразований и социально-культурное развитие страны.

Напомним, что с 18 февраля 2022 года директором Архива является Алия Мустафина.

После Архива Токаев продолжил объезд столицы и ознакомился с ходом реконструкции Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой.