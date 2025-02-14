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Лукашенко сказал, куда нужно вкладывать деньги в Беларуси

Лукашенко назвал приоритет в государственных инвестициях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля, в пятницу, во время посещения завода «Интеграл» сказал, куда нужно вкладывать деньги в Беларуси, пишет БелТА.

По его словам, сейчас много говорится про дальнейшее развитие, инвестиционные программы, вложение денег. Глава государства акцентировал внимание на том, что с будущего года будут строить только то, что необходимо для жизни и, прежде всего, производства.

— Есть производства — есть жизнь, — уточнил президент Беларуси.

Он предложил развиваться в тех направлениях, где имеются компетенции и база.

— Поэтому я потребовал, чтобы деньги вкладывали в развитие тех компетенций, которые мы имеем, — заявил глава государства.

Лукашенко Александр
экономика