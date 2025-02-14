Арестованный в 2017-м программист Александр Винник вернулся в Россию

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. [Главе МИД Сергею] Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям. Адвокатам. Всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно еще Трампа поблагодарить», — рассказал Винник после прилета в Москву.