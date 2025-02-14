Юрий Слюсарь поздравил ростовчан с днём освобождения города

В рамках церемонии в Ростове стартовала акция «Земля Героев», организованная Южным военным округом накануне 80-летнего юбилея Великой Победы. Собранная с мест наиболее ожесточенных сражений донская земля была помещена в специальные кисеты. Глава региона совместно с остальными наполнил кисет горстью земли с мест ожесточенных сражений, которые проходили в Неклиновском, Октябрьском сельском, Тацинском районах. Кисеты с землёй из Ростовской области и других регионов будут помещены внутрь латунных гильз и будут храниться в главном православном воинском храме ЮВО, возведение которого завершается в Ростове-на-Дону. В День Героев Отечества девятого декабря 2025 года на территории нового храма будет открыт мемориал с гильзами из 19 городов Южного военного округа.