Юрий Слюсарь поздравил ростовчан с днём освобождения города

В Ростове-на-Дону 14 февраля отметили 82-ю годовщину со дня освобождения города. На Театральной площади донской столицы состоялась церемония возложения гирлянды Славы и цветов к мемориалу воинам-освободителям. В церемонии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В рамках церемонии в Ростове стартовала акция «Земля Героев», организованная Южным военным округом накануне 80-летнего юбилея Великой Победы. Собранная с мест наиболее ожесточенных сражений донская земля была помещена в специальные кисеты. Глава региона совместно с остальными наполнил кисет горстью земли с мест ожесточенных сражений, которые проходили в Неклиновском, Октябрьском сельском, Тацинском районах. Кисеты с землёй из Ростовской области и других регионов будут помещены внутрь латунных гильз и будут храниться в главном православном воинском храме ЮВО, возведение которого завершается в Ростове-на-Дону. В День Героев Отечества девятого декабря 2025 года на территории нового храма будет открыт мемориал с гильзами из 19 городов Южного военного округа.
«Сегодня самые ценные поздравления приходят с фронта. От наших ребят из 3-его батальона 103-его полка 150-ой гвардейской мотострелковой дивизии. Они продолжают великое дело своих дедов и прадедов, каждый день рискуя собой ради мирной жизни, ради нашей Победы. Бойцам — здоровья и сил! Ждём вас дома. Победа будет за нами», — написал в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В феврале 1943 года благодаря отваге бойцов Красной Армии и жителей донской столицы враг навсегда был изгнан из города. Напомним, Ростов-на-Дону был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками дважды. Первая оккупация Ростова-на-Дону длилась с 20 по 28 ноября 1941 года и закончилась Ростовской наступательной операцией. Вторая оккупация донской столицы началась 24 июля 1942 года и длилась более 200 дней — до 14 февраля 1943 года, когда город освободили окончательно и бесповоротно.