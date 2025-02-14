Губернатор выдвинул кандидатуру Ирина Муравьевой на пост главы облкоммолодежи

Муравьевой предложили возглавить этот комитет в декабре прошлого года. До прихода в администрацию региона Ирина Муравьева занималась созданием центра поддержки участников СВО и руководила им. Также у нее большой опыт работы с молодежью и детьми, отмечают в обладмине. Женщина работала на разных должностях в школе олимпийского резерва, а когда-то была педагогом и тренером.