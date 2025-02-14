Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор выдвинул кандидатуру Ирина Муравьевой на пост главы облкоммолодежи

Ранее Муравьева работала в центре поддержки участников СВО.

Источник: администрация Волгоградской области

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров выдвинул кандидатуру Ирины Муравьевой на должность председателя нового областного комитета молодежной политики. Создан он в 2025 году, и сейчас Муравьева временно исполняет обязанности руководителя. Бочаров должен согласовать ее назначение на постоянную должность с депутатами профильного комитета облдумы и членами реготделения «Единой России».

Муравьевой предложили возглавить этот комитет в декабре прошлого года. До прихода в администрацию региона Ирина Муравьева занималась созданием центра поддержки участников СВО и руководила им. Также у нее большой опыт работы с молодежью и детьми, отмечают в обладмине. Женщина работала на разных должностях в школе олимпийского резерва, а когда-то была педагогом и тренером.