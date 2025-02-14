Такого не видел нигде в стране: Губернатор раскритиковал тротуары в Калининграде

— Я жил в пяти регионах в стране и таких тротуаров, действительно, не видел еще нигде. Я сам хожу по ним и высылаю Елене Ивановне (Дятловой. Глава городской администрации. Ред.) определенные видео и фотографии, где что-то нахожу. Но это точечно. А в общем — это системная проблема, — сказал губернатор.