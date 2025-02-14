Такого не видел нигде в стране: Губернатор раскритиковал тротуары в Калининграде

Губернатор Калининградской области сказал, что таких плохих тротуаров как в Калининграде, не видел нигде в стране. Пешеходную часть города намерены приводить в порядок по отдельной программе. Об этом Алексей Беспрозванных сказал 14 февраля в прямом эфире еженедельного стрима «Дом Советов».
— Я жил в пяти регионах в стране и таких тротуаров, действительно, не видел еще нигде. Я сам хожу по ним и высылаю Елене Ивановне (Дятловой. Глава городской администрации. Ред.) определенные видео и фотографии, где что-то нахожу. Но это точечно. А в общем — это системная проблема, — сказал губернатор.
Он привел в пример встречу с местным жителем, который шел с коляской по одному из тротуаров Калининграда.
— Я ему помогал просто поднять коляску, потому что не приспособлено… Очень важно, чтобы город был приспособлен для жизни, прежде всего, граждан. Мэрия готовит программу по реконструкции тротуарной части, — сказал гость эфира.
Глава региона отметил, что в преддверии 80-летия Победы и 80-летия образования Калининградской области он поручил главе администрации города сформировать предложение правительству по приведению в порядок всех парков в Калининграде. И тут, в первую очередь, акцент делают на тротуарах. К обсуждению подключат и жителей.