Путин подписал пакет поручений по итогам Прямой линии

Поддержка семей
Российский лидер поручил:
- рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум;
- усовершенствовать механизм расчета дохода семьи при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Помощь жителям приграничья
- обеспечить поддержку по принципу «одного окна» жителям приграничных с Украиной регионов, которые пострадали от действий ВСУ;
- принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены во время боевых действий;
- Минобороны нужно подготовить предложения о совершенствовании механизма поиска военных, пропавших без вести в период СВО.
Борьба с мошенничеством
- принять дополнительные меры против мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов;
- повысить ответственность банков за нарушения при хищении средств мошенниками;
- подготовить идеи против мошенничества с передачей физлицом банковских реквизитов.