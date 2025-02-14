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Путин подписал пакет поручений по итогам Прямой линии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет поручений по итогам Прямой линии, состоявшейся 19 декабря.

Источник: © РИА Новости

Поддержка семей

Российский лидер поручил:

  • рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум;
  • усовершенствовать механизм расчета дохода семьи при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Помощь жителям приграничья

  • обеспечить поддержку по принципу «одного окна» жителям приграничных с Украиной регионов, которые пострадали от действий ВСУ;
  • принять меры по предоставлению жилья жителям Мариуполя, чьи дома были повреждены во время боевых действий;
  • Минобороны нужно подготовить предложения о совершенствовании механизма поиска военных, пропавших без вести в период СВО.

Борьба с мошенничеством

  • принять дополнительные меры против мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов;
  • повысить ответственность банков за нарушения при хищении средств мошенниками;
  • подготовить идеи против мошенничества с передачей физлицом банковских реквизитов.

Путин Владимир