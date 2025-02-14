Лукашенко: передовые технологии — это обороноспособность, суверенитет и независимость государства

«Такие страны в мире в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако время не ждет. И конкуренты также не ждут. Вы это видите, — обратил внимание Президент. — Мы сохранили не только производства, но и, что еще важнее, научные, конструкторские, инженерные кадры. Сохранили и развиваем свою школу, учим молодежь. То есть у нас есть очень серьезные, мирового уровня компетенции. В этом направлении мы будем развиваться, двигаться. Будем инвестировать в эти направления, вкладывать средства, потому что мы в этом плане мирового уровня и разработчики, и производители».