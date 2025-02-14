Мэр Екатеринбурга признал захват земли застройщиком в березовой роще

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов после конфликта в березовой роще признал, что застройщик СК «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс») допустил нарушения и захватил часть земли самовольно. Об этом Орлов написал в своем telegram-канале.
«По моему поручению специалисты муниципального земельного контроля выезжали на территорию, чтобы проверить правильность размещения ограждений. Выяснилось, что забор вышел за границу участка примерно на 16 м. После выписанного предостережения застройщик устранил все замечания», — написал глава города. Он также напомнил о своем обещании встретиться с жителями Академического района на следующей неделе, 19 февраля.
ЕАН рассказывал, что 11 февраля между местными жителями и строителями в березовой роще, которые пришли с бензопилами, возникла потасовка. Представитель застройщика СК «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс») заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Сам участок был выкуплен у «ДОМ.РФ». Мэрия, в свою очередь, не могла повлиять на планы девелопера, поскольку суды различных уровней принимали сторону девелопера.
Впоследствии глава города Алексей Орлов, комментируя конфликт, пояснил, что компания планировала застроить 25 га, но мэрия отстояла 16 га под лесопарк. По словам градоначальника, территорию в роще благоустроят, рядом появятся школа и детсад.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга ввел обеспечительные меры, включающие запрет на вырубку березовой рощи в районе Академический. С ходатайством о запрете в суд обратились местные жители, которые пытаются добиться охранного статуса для всей территории лесопарка.