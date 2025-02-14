Мэр Екатеринбурга признал захват земли застройщиком в березовой роще

ЕАН рассказывал, что 11 февраля между местными жителями и строителями в березовой роще, которые пришли с бензопилами, возникла потасовка. Представитель застройщика СК «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс») заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Сам участок был выкуплен у «ДОМ.РФ». Мэрия, в свою очередь, не могла повлиять на планы девелопера, поскольку суды различных уровней принимали сторону девелопера.