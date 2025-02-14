Лукашенко: необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие

Он привел в пример строительство в Беларуси атомной электростанции. До этого в стране атомной энергетикой никогда не занимались. «Это полная новинка. И сегодня мы не просто эксплуатируем эту станцию сами, мы уже можем обойтись без привлечения кадров со стороны. А раньше, я помню, это была дикая проблема. Более того, мы уже помогаем строить атомные станции. Мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта со стороны, допустим, России или какой-то другой страны», — сказал Президент. — Если построим вторую станцию, то мы точно будем самостоятельно строить свои станции, без всякой помощи при комплектовании другой страной. Примерно так мы планируем".