Лукашенко о развитии микроэлектроники: есть резервы поднажать в нынешнем году

Александр Лукашенко напомнил, что два года назад при посещении им холдинга «Планар» подробно обсуждались вопросы развития отечественной микроэлектроники. Тогда была определена и ниша на одном из самых емких сегментов мирового рынка микросхем.
«В этом направлении будем активно двигаться и получать продукцию наивысшего качества. Она будет востребована еще много десятилетий, а может быть, и века. Это основа изделий силовой и промышленной электроники, а также для космоса, где надо учитывать воздействие радиации, радиопомех. Совместно с нашими российскими партнерами мы определили критически важную элементную базу для освоения. Все это легло в основу Программы развития микроэлектронной промышленности на период до 2030 года, в рамках этой программы мы и производим свою модернизацию», — отметил глава государства.
«Есть производства — есть жизнь». Лукашенко обозначил приоритеты в государственном инвестировании.
По его словам, за прошедшие два года на ее выполнение направлено почти Br500 млн. До 2030 года планируется освоить еще столько же. Суммарный объем выручки по отрасли за программный период должен увеличиться в три-четыре раза.
Президент спросил, как выполняется программа, назрели ли актуальные изменения и дополнения. «Это еще и важно перед встречей с Президентом Путиным, чтобы мы могли скорректировать наши шаги, а может быть, что-то и добавить. Как меня информируют, определенные результаты есть. Валютная выручка растет, прибыль увеличивается. Зарплаты на предприятиях в полтора раза выше средней по стране. Уверен: есть резервы для того, чтобы поднажать и в нынешнем году, по максимуму нарастить объемы производства и добавить обязательно по экспорту», — заявил белорусский лидер.