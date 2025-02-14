Лукашенко о развитии микроэлектроники: есть резервы поднажать в нынешнем году

«В этом направлении будем активно двигаться и получать продукцию наивысшего качества. Она будет востребована еще много десятилетий, а может быть, и века. Это основа изделий силовой и промышленной электроники, а также для космоса, где надо учитывать воздействие радиации, радиопомех. Совместно с нашими российскими партнерами мы определили критически важную элементную базу для освоения. Все это легло в основу Программы развития микроэлектронной промышленности на период до 2030 года, в рамках этой программы мы и производим свою модернизацию», — отметил глава государства.