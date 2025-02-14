Чем известен Роберт Кеннеди-младший: скандальные заявления и теории

Роберт Кеннеди выступает против вакцинации. Он утверждает, что прививки могут быть причиной развития аутизма у детей, а в состав вакцин фармацевтические компании включают токсины. Политик опубликовал несколько книг о вреде прививок. «Никто не может сказать вам, каковы побочные эффекты любой вакцины. Поэтому любой, кто говорит, что они безопасны и эффективны, говорит неправду, потому что они не могут сказать вам этого, основываясь на научных данных», — утверждал он в 2019 году.

Кеннеди популяризирует мнение о том, что вирус не единственная причина СПИДа и заболевание часто приобретают наркоманы. Он пропагандировал теории заговора об успешных методах лечения СПИДа.

По мнению политика, болезнь Лайма («клещевой боррелиоз») — биологическое оружие, а фторирование питьевой воды бесполезно.

Кеннеди утверждал, что гербицид атразин, использующийся для борьбы с сорняками, «химически кастрирует лягушек» и, вероятно, способен оказывать такое же влияние на людей. Он приводил атразин как пример химических веществ, которые могут стать причиной гендерной дистрофии у мальчиков.

Кеннеди уверен, что пестициды, мобильные телефоны и ультразвук могут привести к развитию синдрома Туретта и аллергии на арахис.

Политик заявлял, что Wi-Fi и 5G являются причиной рака, а антидепрессант «Прозак» связан со случаями стрельбы в школах в США.

Пандемию COVID-19 Роберт Кеннеди считает искусственно созданной фармацевтическими компаниями для получения прибыли от реализации вакцины. По его мнению, коронавирус в основном атаковал белых и темнокожих людей, а евреи и китайцы благодаря иммунитету смогли лучше противостоять COVID.

Политик неоднократно заявлял, что в США в спецлабораториях вывели микробы, которые способны поражать людей определенной национальности, и на Украине велся сбор образцов ДНК россиян и китайцев, пишет РБК.