Чем известен Роберт Кеннеди-младший: скандальные заявления и теории

Как назначали Кеннеди-младшего
Пост министра здравоохранения Роберту Кеннеди Дональд Трамп пообещал еще во время своей избирательной кампании. Кеннеди претендовал на президентское кресло, но в августе 2024 года отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал республиканца. В благодарность Трамп предложил ему место в своей команде.
Кандидатуру Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения в сенате США одобрили 13 февраля. За проголосовали 52 человека, против — 48. Сенаторы сомневались в том, что политик, не имеющий медицинского образования и известный своими антинаучными заявлениями, может руководить медицинской сферой в стране, сообщает РБК.
Поддержали скандального кандидата республиканцы. Их не убедило даже открытое письмо, подписанное 77 лауреатами Нобелевской премии и опубликованное в The New York Times. В обращении именитые ученые выступили против назначения Роберта Кеннеди-младшего, так как это может привести к подрыву мирового лидерства США в области медицины.
Ведущие американские СМИ также били тревогу из-за назначения. В New York Post взгляды Кеннеди на медицину и здоровье назвали «головокружительным спагетти», а самого политика — вызывающим впечатление, что он «сумасшедший во многих отношениях».
Скандальные высказывания нового министра здравоохранения США
- Роберт Кеннеди выступает против вакцинации. Он утверждает, что прививки могут быть причиной развития аутизма у детей, а в состав вакцин фармацевтические компании включают токсины. Политик опубликовал несколько книг о вреде прививок. «Никто не может сказать вам, каковы побочные эффекты любой вакцины. Поэтому любой, кто говорит, что они безопасны и эффективны, говорит неправду, потому что они не могут сказать вам этого, основываясь на научных данных», — утверждал он в 2019 году.
- Кеннеди популяризирует мнение о том, что вирус не единственная причина СПИДа и заболевание часто приобретают наркоманы. Он пропагандировал теории заговора об успешных методах лечения СПИДа.
- По мнению политика, болезнь Лайма («клещевой боррелиоз») — биологическое оружие, а фторирование питьевой воды бесполезно.
- Кеннеди утверждал, что гербицид атразин, использующийся для борьбы с сорняками, «химически кастрирует лягушек» и, вероятно, способен оказывать такое же влияние на людей. Он приводил атразин как пример химических веществ, которые могут стать причиной гендерной дистрофии у мальчиков.
- Кеннеди уверен, что пестициды, мобильные телефоны и ультразвук могут привести к развитию синдрома Туретта и аллергии на арахис.
- Политик заявлял, что Wi-Fi и 5G являются причиной рака, а антидепрессант «Прозак» связан со случаями стрельбы в школах в США.
- Пандемию COVID-19 Роберт Кеннеди считает искусственно созданной фармацевтическими компаниями для получения прибыли от реализации вакцины. По его мнению, коронавирус в основном атаковал белых и темнокожих людей, а евреи и китайцы благодаря иммунитету смогли лучше противостоять COVID.
- Политик неоднократно заявлял, что в США в спецлабораториях вывели микробы, которые способны поражать людей определенной национальности, и на Украине велся сбор образцов ДНК россиян и китайцев, пишет РБК.
- В США Роберта Кеннеди-младшего знают как конспиролога, который выдвигает скандальные теории, касающиеся своей семьи. Например, Роберт Кеннеди-младший предполагает, что к убийству его дяди — Джона Кеннеди — причастно ЦРУ.
Что еще известно о Роберте Кеннеди-младшем
Новый министр здравоохранения США родился 17 января 1954 года в семье Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата экс-президента Джона Кеннеди. Он трижды был женат и является отцом четверых сыновей и двоих дочерей.
Роберт Кеннеди не имеет медицинского образования, но получил степень бакалавра по американской истории и литературе, диплом юриста Виргинского университета, две степени магистра по экологическому праву.
В молодом возрасте политика не раз арестовывали за хранение наркотиков. После того как его в очередной раз поймали с марихуаной, суд отправил Кеннеди-младшего на исправительные работы по очистке реки Гудзон.
Дочь министра здравоохранения Кэтлин в 2012 году призналась журналистам, что ее отец в 1994 году отрезал бензопилой голову кита, который выбросился на берег, прикрепил ее к крыше минивена и так вез ее домой в течение пяти часов в Маунт-Киско.
В 2010 году у Кеннеди-младшего во время обследования, связанного с жалобами на потерю памяти и спутанность сознания, врачи обнаружили мертвого паразита в мозгах, писала газета The New York Times. Врачи первоначально предполагали, что у политика опухоль мозга, но врач из Нью-Йорка высказал версию, что причиной недомогания стал червь. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что паразит — личинка свиного цепня, но она не может «съесть» мозг.
Кеннеди возглавляет движение «Сделаем Америку снова здоровой», которое пропагандирует правильное питание. Деятельность массового объединения поддерживается населением.