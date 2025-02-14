Беспрозванных высказался о застройке побережья в Калининградской области

«Наверное, она должна быть — застройка побережья. Но должна быть со здравым смыслом. Сегодня как раз министерству по градостроительству поручено провести полную инвентаризацию всех тех объектов, которые планируются к застройке, особенно тех, которым ещё не выдали разрешение [на строительство], чтобы мы их полностью инвентаризировали. Фактически каждая будет согласовываться непосредственно с министерством градостроения на предмет того, чтобы это было не в ущерб нашей с вами жизни. Побережье — это очень ценный ресурс», — заявил глава региона.