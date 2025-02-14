Парламентские выборы в Германии в 2025 году

Почему в Германии парламентские выборы будут досрочными
Изначально выборы в Германии планировали провести осенью 2025 года. Но в конце прошлого года партии, обсуждавшие бюджет на грядущий год, так и не пришли к общему решению, что привело к распаду правящей коалиции.
Канцлер Олаф Шольц направил в отставку министра финансов, представителя «свободных демократов», и трехпартийный кабинет, состоящий из социал-демократов, Свободно-демократической партии и «Зеленых». Вскоре по его же запросу бундестаг вынес вотум недоверия правительству: назрела нужда в новых выборах.
Дата проведения парламентских выборов в Германии в 2025 году
Выборы в ФРГ состоятся 23 февраля 2025 года. Выбирать парламентариев граждане Германии будут в выходной день.
Рейтинг партий, участвующих в выборах в Германии
В выборах будут участвовать шесть партий. Некоторые из них образуют коалиции по идеологической близости: ознакомимся с их позициями ближе.
- Христианско-демократический и Христианско-социальный союз. Консервативный блок. По последним данным, лидирует с заметным отрывом: за его представителей готовы отдать голоса около 30% избирателей.
- «Альтернатива для Германии». Ультраправая партия. Выступает против концепции единой Европы, неконтролируемой миграции и борьбы с изменением климата, а также гендерной и либеральной политики в сфере культуры и образования. За нее хотел бы проголосовать примерно 21% граждан — это второе место.
- Социал-демократическая партия. Объединение ставит перед собой следующие задачи: борьба с бедностью, расширение пенсионного обеспечения, доступное здравоохранение, улучшение условий труда. Согласно уставу, партия против любой дискриминации — будь это раса или сексуальная ориентация. Если верить последним данным, на грядущих выборах партия получит около 16% голосов.
- Зеленая партия. Ее члены выступают, прежде всего, за экологию. По предварительным данным, могут получить 12%.
- «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». Его сторонники выступают за социальное равенство и достойный заработок, но противятся глобализации и хотят, чтобы ФРГ сохранила нейтральный военный статус. Поддерживают традиционные семейные ценности. Вполне может пройти в бундестаг с 7% голосов.
- Свободная демократическая партия. Классическая либеральная партия, выступающая за свободную экономику, прозрачные выборы, цифровизацию, достойные пенсии и гражданские права. Популярностью не пользуется — имеет 4% предварительных голосов.
- Левая партия. Объединила сторонников антикапиталистических взглядов. Последние желают прогрессивной шкалы налогов, сокращения рабочей недели, национализации ключевых отраслей экономики, защиты прав меньшинств и бесплатного образования для всех. Рискует не попасть в парламент, так как может не набрать необходимых 5%.
Кандидаты на должность канцлера Германии в 2025 году
На пост канцлера ФРГ претендуют восемь человек.
Олаф Шольц
Действующий канцлер Германии, представляет социал-демократов. В предвыборной программе делает акцент на социальных гарантиях.
Фридрих Мерц
Кандидат от центристского блока. 69-летний политик впервые прошел в бундестаг еще в 1994 году.
Роберт Хабек
Заместитель канцлера и министр по делам экономики и защиты климата.
Алис Вайдель
Алис Вайдель поддерживает традиционные семейные ценности и желает пресечь нелегальную миграцию в Германию. Политику 43 года.
Сара Вагенкнехт
Вице-председатель Левой партии.
Кристиан Линднер
Был министром финансов, на грядущих выборах будет представлять Свободную демократическую партию.
Ян Ван Акен и Хайди Райхиннек
Сопредседатель партии «Левых» и сопредседатель фракции в бундестаге. Их шансы на победу оценивают как самые небольшие.
Как проходят парламентские выборы в Германии по Конституции
В избирательной системе ФРГ есть свои особенности.
Избирательная система
В Германии действует смешанная избирательная система, которая сочетает элементы мажоритарной и пропорциональной систем. Каждый избиратель имеет два голоса: один — за конкретного кандидата, другой — за партию.
В каждом из 299 округов выбирают политика, набравшего большинство голосов.
Формирование правительства
Вскоре после выборов партии проводят переговоры о создании коалиции, которая займет затем большинство мест в парламенте.
Бундестаг избирается на четыре года. Но, как показывает практика, он может быть распущен досрочно — в том случае, если у политиков возникают разногласия.
Избрание канцлера
Канцлера (главу правительства) избирают в бундестаге. Чтобы занять столь высокий пост, политику нужно получить большинство голосов.
Прогноз эксперта: кто победит и как итоги выборов могут повлиять на Германию
Как считает Елизавета Пронякина, доцент кафедры международных отношений Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат политических наук, с набольшей вероятностью победят консерваторы. Но это мало что поменяет: «Сам факт проведения досрочных парламентских выборов, которые изначально должны были пройти осенью 2025 года, — индикатор внутриполитического и внутрипартийного кризиса в Германии. На текущий момент ни одна из представленных в бундестаге партий не может предложить внятную повестку и сформировать устойчивую коалицию для ее реализации».
По мнению эксперта, победу на выборах, скорее всего, одержит блок ХДС/ХСС. Но лидерство это нельзя будет назвать ни абсолютным, ни даже просто уверенным: Фридрих Мерц, претендующий на должность федерального канцлера от ХДС/ХСС, и действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, постоянно пикируются по поводу социально-экономического положения в стране и дальнейшего финансирования Украины. «Ни тот ни другой до сих не высказал четкой позиции по данным вопросам. Правые партии достаточно успешно выступили на выборах в ландтаги в Саксонии и Тюрингии, но на общенациональных выборах они едва ли получат больше 20%. Они, несомненно, окажут влияние на формирование внутренней и внешней политики, но не смогут коренным образом изменить ее вектор», — считает Пронякина.
Важно учитывать также и внешние факторы. Основной — позиция США относительно будущего «Большой Европы» и разрешения украинского кризиса. Президент США Дональд Трамп уже неоднократно высказывался о переносе финансовой нагрузки по спонсированию киевского режима на европейских союзников. «С наибольшей вероятностью германскую экономику и политику ожидает целая череда внутри- и межпартийных проблем и парламентских кризисов. Их исход будет зависеть от общей политической и экономической ситуации в Европе», — подытожила эксперт.
Когда будут известны результаты выборов в Германии
Скорее всего, результаты будут известны уже на следующий день — 24 февраля 2025 года. Аналогичный промежуток времени был и на выборах 2017 года, когда итоги стали известны через сутки.
Первые предварительные цифры обнародуют спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. Окончательные цифры власти опубликуют после того, как будет подсчитан последний голос.
Главное о парламентских выборах в Германии в 2025 году
Основные выводы о грядущих парламентских выборах в Германии, которые стоит запомнить.
1. Выборы назначены на 23 февраля 2025 года. Из-за конфликта властей они пройдут досрочно.
2. За пост канцлера будут состязаться восемь человек, представляющие партии разной идеологии.
3. По предварительным данным, почти треть избирателей готова отдать голоса за консерваторов.
4. У каждого избирателя будет два голоса — один за кандидата, другой за партию. Канцлера выберут политики, попавшие в бундестаг по результатам опроса граждан.
5. С большой вероятностью победит консервативный блок. Вторые по числу голосов — правые партии.
6. Скорее всего, ждать нового вектора политики после выборов в ФРГ не стоит. Будущее германской политики во многом будет зависеть от решений властей США.
7. Первые результаты выборов станут известны уже на следующий день после голосования.
Эксперт: Елизавета Пронякина, доцент кафедры международных отношений Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат политических наук