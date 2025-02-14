Парламентские выборы в Германии в 2025 году

По мнению эксперта, победу на выборах, скорее всего, одержит блок ХДС/ХСС. Но лидерство это нельзя будет назвать ни абсолютным, ни даже просто уверенным: Фридрих Мерц, претендующий на должность федерального канцлера от ХДС/ХСС, и действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, постоянно пикируются по поводу социально-экономического положения в стране и дальнейшего финансирования Украины. «Ни тот ни другой до сих не высказал четкой позиции по данным вопросам. Правые партии достаточно успешно выступили на выборах в ландтаги в Саксонии и Тюрингии, но на общенациональных выборах они едва ли получат больше 20%. Они, несомненно, окажут влияние на формирование внутренней и внешней политики, но не смогут коренным образом изменить ее вектор», — считает Пронякина.