МИД КНР: Пекин готов содействовать контролю над ядерным оружием с США и РФ

Накануне Дональд Трамп заявил, что в первый президентский срок он вел переговоры о ядерном разоружении, но на момент его возвращения в Белый дом «весь мир полыхает». Американский президент намерен обсудить с Китаем и Россией снижение уровня эскалации. МИД РФ отмечал, что Москва продолжает соблюдать ограничения, предусмотренные Договором о стратегических наступательных вооружениях, хотя и приостановила свое участие в соглашении.