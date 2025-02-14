Лукашенко назвал три передовых технологии

Глава государства обратил внимание на то, что в очередной раз необходимо будет проанализировать работу одного из важнейших секторов белорусской промышленности — микроэлектроники. Он подчеркнул, что роль электроники для Беларуси, в том числе для Беларуси и России, очень важна.