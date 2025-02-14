Лукашенко назвал три передовых технологии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля на совещании, посвященном вопросам развития белорусской микроэлектроники, назвал три передовых технологии, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание на то, что в очередной раз необходимо будет проанализировать работу одного из важнейших секторов белорусской промышленности — микроэлектроники. Он подчеркнул, что роль электроники для Беларуси, в том числе для Беларуси и России, очень важна.
— В наш век передовые технологии — это обороноспособность, суверенитет, независимость государства, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, куда нужно вкладывать деньги в Беларуси.
Тем временем синоптики сказали о резком усилении морозов до −18 в Беларуси 16 февраля.
Кроме того, Минтруда сказало, что средний возраст жениха в Беларуси — 28,8 года, невесты — 26,5 года.