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Лукашенко назвал три передовых технологии

Лукашенко сказал о трех передовых технологиях.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля на совещании, посвященном вопросам развития белорусской микроэлектроники, назвал три передовых технологии, пишет БелТА.

Глава государства обратил внимание на то, что в очередной раз необходимо будет проанализировать работу одного из важнейших секторов белорусской промышленности — микроэлектроники. Он подчеркнул, что роль электроники для Беларуси, в том числе для Беларуси и России, очень важна.

— В наш век передовые технологии — это обороноспособность, суверенитет, независимость государства, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, куда нужно вкладывать деньги в Беларуси.

Тем временем синоптики сказали о резком усилении морозов до −18 в Беларуси 16 февраля.

Кроме того, Минтруда сказало, что средний возраст жениха в Беларуси — 28,8 года, невесты — 26,5 года.