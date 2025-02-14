Переход к масштабным проектам. О путях углубления промышленной кооперации в ЕАЭС рассказал Ермолович

По словам Максима Ермоловича, сегодняшняя встреча с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко посвящена подготовке к Евразийскому экономическому форуму, который намечен на май этого года. "Беларусь в 2025 году председательствует в Евразийском экономическом союзе. Во-первых, 2025 год — завершающий год реализации стратегии развития ЕАЭС. Необходимо подвести итоги пятилетней работы в интеграционном направлении. Кроме того, так совпало, что мы празднуем в текущем году 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому Президент Беларуси в декабре прошлого года пригласил глав государств Евразийского экономического союза на форум в Минск.
Уже проработав различные варианты проведения этого форума, сегодня мы хотим обсудить, как он будет называться, какие цели будут заданы при проведении форума, какая программа, какая насыщенность этого форума планируется. Ну и, конечно же, посмотрим, где этот форум проводить в первую очередь.
«Мы обратили внимание на Минский международный выставочный центр, который уже проводит выставки», — отметил он.
Что касается общих рынков в ЕАЭС, то первоначально предусматривалась реализация принципа четырех свобод — свободного движения товаров, капитала, рабочей силы и услуг на всей территории Евразийского пространства. Сегодня это пространство включает пять стран — Беларусь, Армению, Россию, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдатели — Куба, Иран, Узбекистан.
«Наша семья уже достаточно большая. Сам союз насчитывает более 180 млн человек — это большой емкий рынок, который вполне самодостаточен. Кроме того, чтобы обеспечить свободу движения капитала, рабочей силы, товаров и услуг, речь идет о переходе к более углубленной промышленной кооперации, т.е. надо создавать совместные предприятия, обеспечивать продовольственную безопасность, технологический суверенитет. И сегодня стоит задача именно таким образом: как нам через интеграцию стать более промышленно сильными, технологически суверенными, обеспечить своих граждан дешевым и качественным продовольствием и обеспечить полный объем производства продовольствия на территории союза», — рассказал Максим Ермолович.
Сегодня рассматриваются разные варианты, как это реализовать, добавил он. «Существуют механизмы поддержки таких кооперационных проектов в Евразийском экономическом союзе за счет бюджета ЕАЭС. Работают финансовые инструменты, но количество проектов пока остается недостаточным. Поэтому Президент Республики Беларусь совершенно справедливо указывает на то, что нам надо углублять эту кооперацию, переходить к реальным проектам, масштабным, которые позволят стать всему союзу сильнее, независимее и обеспечить высокий уровень благосостояния нашим гражданам», — заключил он.