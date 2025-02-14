Переход к масштабным проектам. О путях углубления промышленной кооперации в ЕАЭС рассказал Ермолович

«Наша семья уже достаточно большая. Сам союз насчитывает более 180 млн человек — это большой емкий рынок, который вполне самодостаточен. Кроме того, чтобы обеспечить свободу движения капитала, рабочей силы, товаров и услуг, речь идет о переходе к более углубленной промышленной кооперации, т.е. надо создавать совместные предприятия, обеспечивать продовольственную безопасность, технологический суверенитет. И сегодня стоит задача именно таким образом: как нам через интеграцию стать более промышленно сильными, технологически суверенными, обеспечить своих граждан дешевым и качественным продовольствием и обеспечить полный объем производства продовольствия на территории союза», — рассказал Максим Ермолович.