Пособие по рождению ребенка в России — Путин поставил новую задачу

«Рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения», — сказано в документе.
Срок исполнения задачи установлен до 15 мая 2025 года. Ответственным за ее исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В Крыму в 2024 году более 11 тысяч семей получили единовременные выплаты при рождении детей. Данная мера поддержки в республике назначена 7 880 работающим и 3 410 неработающим жителям полуострова.