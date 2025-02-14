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Пособие по рождению ребенка в России — Путин поставил новую задачу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения», — сказано в документе.

Срок исполнения задачи установлен до 15 мая 2025 года. Ответственным за ее исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В Крыму в 2024 году более 11 тысяч семей получили единовременные выплаты при рождении детей. Данная мера поддержки в республике назначена 7 880 работающим и 3 410 неработающим жителям полуострова.

Путин Владимир