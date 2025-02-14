Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Таджикистаном

Закон был принят Законодательной палатой парламента Узбекистана в ноябре 2024 года и одобрен Сенатом в январе нынешнего года.
Ратифицировать Договор о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан.
Соответствующий документ был подписан в Душанбе 18 апреля 2024 года в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Договор направлен на вывод отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами на союзнический уровень.
Во время обсуждения закона в Сенате Олий Мажлиса отмечалось, что документ будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в таких областях, как решение региональных конфликтов мирным путем в соответствии с нормами международного права, продолжение взаимодействия по вопросам демаркации государственных границ, реализация взаимовыгодных проектов в водно-энергетической сфере, развитие парламентской дипломатии, укрепление взаимных связей.
Данный Закон послужит дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном, обеспечению мира и безопасности в регионе.
Став главой государства, Шавкат Мирзиёев в 2016 году во внешнеполитической сфере в первую очередь занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.