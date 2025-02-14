Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Таджикистаном

Став главой государства, Шавкат Мирзиёев в 2016 году во внешнеполитической сфере в первую очередь занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.