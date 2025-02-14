Профилактика пожаров, вопросы гражданской обороны: Вольфович рассказал о задачах МЧС на 2025 год

Он также указал на то, что на заседании будут рассмотрены проблемные вопросы, которые требуют корректировки, совершенствования и реализации на более высоком уровне. «В первую очередь меня волнует число пожаров, которые происходят в нашей стране по вине наших граждан, которые неосторожно обращаются с огнем, нарушают правила использования бытовой техники, а также курят и употребляют алкоголь. Есть вопросы и по линии работы МЧС, которые надо подкорректировать, направить в нужное русло, потому что здоровье и жизнь людей — очень важная составляющая вопросов национальной безопасности. Также есть несколько вопросов по гражданской обороне и по другим направлениям, которые нужно поправить», — отметил государственный секретарь.