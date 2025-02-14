Профилактика пожаров, вопросы гражданской обороны: Вольфович рассказал о задачах МЧС на 2025 год

«Сегодня проходит итоговая коллегия, где будут подведены детальные итоги работы Министерства по чрезвычайным ситуациям в 2024 году и поставлены четкие задачи на 2025 год. Хочу сказать, что в целом Министерство со всеми поставленными задачами в прошедшем году справилось», — сказал Александр Вольфович.
Он также указал на то, что на заседании будут рассмотрены проблемные вопросы, которые требуют корректировки, совершенствования и реализации на более высоком уровне. «В первую очередь меня волнует число пожаров, которые происходят в нашей стране по вине наших граждан, которые неосторожно обращаются с огнем, нарушают правила использования бытовой техники, а также курят и употребляют алкоголь. Есть вопросы и по линии работы МЧС, которые надо подкорректировать, направить в нужное русло, потому что здоровье и жизнь людей — очень важная составляющая вопросов национальной безопасности. Также есть несколько вопросов по гражданской обороне и по другим направлениям, которые нужно поправить», — отметил государственный секретарь.
Кроме того, Александр Вольфович подчеркнул, что МЧС справились с задачами по обеспечению безопасности на выборах Президента Республики Беларусь. «Они (спасатели. — Прим. БЕЛТА) наравне с Министерством внутренних дел стояли в первом эшелоне обеспечения безопасности наших граждан. Все участки были оборудованы, проверены, и сотрудники МЧС, наравне с другими силовиками обеспечивали достойную работу наших участковых избирательных комиссий. Вопросы пожарной безопасности были обеспечены. Мы выполняли важную государственную задачу — выбирали свое будущее. Поэтому перед всеми стояла важнейшая задача — обеспечить и достойно провести выборы. В том числе и МЧС справилось с этой задачей», — резюмировал он.