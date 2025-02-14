Первым замглавы администрации Перми станет Яна Фурман

Алексей Синев окончил юридический факультет Пермского госуниверситета по направлению «Социальная работа» в 1998 году. После этого работал в юридическом отделе Пермской городской думы, был начальником управления аппарата правительства Пермского края. В «Газпром газораспределение Пермь» работает с 2007 года. На посту замгендиректора курировал правовые, земельные и имущественные вопросы. В частности, ставил на учет построенные газопроводы, устанавливал сервитуты, решал вопросы закупок. Господин Синев является также членом комиссии с правом решающего голоса избиркома Ленинского района Перми.