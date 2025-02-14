Лавров примет участие во встрече глав МИДов G20 в Йоханнесбурге

«Российскую делегацию планирует возглавить министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров», — сказала Мария Захарова (цитата по Интерфаксу). Она отметила, что в своих выступлениях Лавров даст «развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся до сих пор критичных конфликтных событий». По ее словам, российская сторона также обозначит «конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений».
6 февраля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что не будет присутствовать на встрече в Йоханнесбурге, однако заверил при этом, что США будут «в какой-то форме» представлены на мероприятии. «Я думаю, что сама тема встречи G20 не такая, что мы должны заострять на ней внимание», — сказал он на пресс-конференции в Санто-Доминго (цитата по ТАСС).
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев сообщал в интервью Интерфаксу, что российские власти уже получили запросы об организации двусторонних контактов с Лавровым на полях СМИД G20 от «целого ряда стран мирового большинства». Марат Бердыев подчеркивал, запрос на диалог с РФ «не только не ослабевает, но постоянно увеличивается».
Встреча глав МИД G20 под председательством министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор пройдет в Йоханнесбурге