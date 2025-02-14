Лавров примет участие во встрече глав МИДов G20 в Йоханнесбурге

6 февраля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что не будет присутствовать на встрече в Йоханнесбурге, однако заверил при этом, что США будут «в какой-то форме» представлены на мероприятии. «Я думаю, что сама тема встречи G20 не такая, что мы должны заострять на ней внимание», — сказал он на пресс-конференции в Санто-Доминго (цитата по ТАСС).