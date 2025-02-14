Свердловский вице-губернатор Креков раскрыл задачи новой властной структуры

«Нужны некие координирующие органы. Организации многонаправленные, поэтому нужно действия скоординировать, чтобы был эффект. Ведь организация жива, пока интересна, пока есть массовые мероприятия, есть возможность организовать смены в загородных лагерях, какие-то походы. Здесь никак без курирования не обойтись, потому что возникают проблемы, которые надо решить. Одна структура их точно не решит», — уточнил Креков.