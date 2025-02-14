Свердловский вице-губернатор Креков раскрыл задачи новой властной структуры

Созданный в Свердловской области координационный совет по развитию воспитания в сфере образования будет курировать молодежные движения и организации. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.
Павел Креков отметил, что сегодня воссозданы крупные детские организации, которые являются мощнейшими инструментами воспитания. «Особенно когда организация массовая, то это очень серьезный инструмент», — подчеркнул чиновник.
Он напомнил, что в области действуют разные молодежные движения, например, российское общество «Знание», «Юнармия», «Движение первых» и другие. Возрастной диапазон участников большой: в него входят учащиеся школ, студенты колледжей, вузов и работающая молодежь.
«Нужны некие координирующие органы. Организации многонаправленные, поэтому нужно действия скоординировать, чтобы был эффект. Ведь организация жива, пока интересна, пока есть массовые мероприятия, есть возможность организовать смены в загородных лагерях, какие-то походы. Здесь никак без курирования не обойтись, потому что возникают проблемы, которые надо решить. Одна структура их точно не решит», — уточнил Креков.
ЕАН писал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании координационного совета по развитию воспитания в сфере образования. Ответственным за исполнением документа назначен Павел Креков.