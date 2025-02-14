Тамара Дуйсенова назначена помощником президента

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась в 1965 году в Чимкентской области КазССР. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей СШ имени Ильича г. Сарыагаша Чимкентской области.
В 1988—1992 годы — работала экономистом НИИ экономики и нормативов при Госплане Узбекской ССР;
В 1992—1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации;
В 1993—1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-холдинг»;
В 1994—1997 годы — советник, заместитель и первый заместитель акима Сарыагашского района;
В 1997—1999 годы — первый заместитель акима Шымкента;
В 1999—2002 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;
В 2002—2006 годы — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
В 2006—2008 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;
В 2008—2013 годы — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК;
В 2013 году — вице-министр труда и социальной защиты населения РК; министр труда и социальной защиты населения РК;
В 2014—2017 годы — министр здравоохранения и социального развития РК;
В 2017—2018 годы — министр труда и социальной защиты населения РК;
В 2019 году — секретарь партии Nur Otan;
С июля 2019 по 5 мая 2020 года — руководитель Центра развития трудовых ресурсов;
С 5 мая 2020 года — была помощником Президента Республики Казахстан — заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан;
С апреля 2022 года — министр труда и социальной защиты населения;
С июня 2023 года — заместитель премьер-министра — министр труда и социальной защиты населения;
Со 2 сентября 2023 по 14 февраля 2025 года — заместитель премьер-министра.