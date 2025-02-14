Тамара Дуйсенова назначена помощником президента

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась в 1965 году в Чимкентской области КазССР. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей СШ имени Ильича г. Сарыагаша Чимкентской области.