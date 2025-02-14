Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тамара Дуйсенова назначена помощником президента

Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена помощником президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась в 1965 году в Чимкентской области КазССР. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей СШ имени Ильича г. Сарыагаша Чимкентской области.

В 1988—1992 годы — работала экономистом НИИ экономики и нормативов при Госплане Узбекской ССР;

В 1992—1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации;

В 1993—1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-холдинг»;

В 1994—1997 годы — советник, заместитель и первый заместитель акима Сарыагашского района;

В 1997—1999 годы — первый заместитель акима Шымкента;

В 1999—2002 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;

В 2002—2006 годы — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

В 2006—2008 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;

В 2008—2013 годы — ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК;

В 2013 году — вице-министр труда и социальной защиты населения РК; министр труда и социальной защиты населения РК;

В 2014—2017 годы — министр здравоохранения и социального развития РК;

В 2017—2018 годы — министр труда и социальной защиты населения РК;

В 2019 году — секретарь партии Nur Otan;

С июля 2019 по 5 мая 2020 года — руководитель Центра развития трудовых ресурсов;

С 5 мая 2020 года — была помощником Президента Республики Казахстан — заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан;

С апреля 2022 года — министр труда и социальной защиты населения;

С июня 2023 года — заместитель премьер-министра — министр труда и социальной защиты населения;

Со 2 сентября 2023 по 14 февраля 2025 года — заместитель премьер-министра.