Губернатор Кубани поздравил ветерана ВОВ со 101 днем рождения

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале поздравил ветерана ВОВ со 101 днем рождения.
Он рассказал, что Валентина Головина в 1943 году, когда ей было 19 лет, отправилась на фронт добровольцем. Она служила стрелком в 177 артиллерийской дивизии.
Победу Валентина Федоровна встретила в Германии. После войны работала санитаркой в Ейской горбольнице, потом формовщицей на судоремонтном заводе. За боевые заслуги ее наградили медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.», орденом Отечественной войны II степени, а также юбилейными медалями.
«Самое любимое у нее занятие — встреча каждого восхода солнца, ведь живет она у самого берега Таганрогского залива. Желаю имениннице крепкого здоровья, бодрости духа и семейного тепла», — написал Вениамин Кондратьев.
Ранее мы писали, губернатор Кубани поздравил с вековым юбилеем ветерана ВОВ. Василий Демехин принимал участие в бою Центрального и Западного фронтов, а победу ветеран встретил в Польше.