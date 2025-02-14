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Губернатор Кубани поздравил ветерана ВОВ со 101 днем рождения

Вениамин Кондратьев поздравил Валентину Головину с днем рождения.

Источник: Администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале поздравил ветерана ВОВ со 101 днем рождения.

Он рассказал, что Валентина Головина в 1943 году, когда ей было 19 лет, отправилась на фронт добровольцем. Она служила стрелком в 177 артиллерийской дивизии.

Победу Валентина Федоровна встретила в Германии. После войны работала санитаркой в Ейской горбольнице, потом формовщицей на судоремонтном заводе. За боевые заслуги ее наградили медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.», орденом Отечественной войны II степени, а также юбилейными медалями.

«Самое любимое у нее занятие — встреча каждого восхода солнца, ведь живет она у самого берега Таганрогского залива. Желаю имениннице крепкого здоровья, бодрости духа и семейного тепла», — написал Вениамин Кондратьев.

Ранее мы писали, губернатор Кубани поздравил с вековым юбилеем ветерана ВОВ. Василий Демехин принимал участие в бою Центрального и Западного фронтов, а победу ветеран встретил в Польше.