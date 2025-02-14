Келлог призвал к прямым переговорам между Москвой и Киевом

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
«Я думаю, что трем сторонам необходимо говорить друг с другом. Особенно двум главным действующим лицам, русским и украинцам. Им нужно сесть и поговорить», — заявил Келлог в интервью немецкому телеканалу ARD.
Он упомянул, что Москва не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, и президент России не намерен лично вести с ним переговоры. «Но это не работает. Обе стороны должны от чего-то отказаться», — подчеркнул Келлог.
По его словам, прийти к окончательному мирному соглашению можно постепенно. «Мы можем перейти от перемирия к окончательному миру. Конечно, предпочтительнее было бы мирное соглашение», — заявил Келлог.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».
Президент РФ Владимир Путин заявлял автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».