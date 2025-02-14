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Песков назвал обвинения РФ в ударах по Чернобыльской АЭС подтасовкой

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередной подтасовкой обвинения украинской стороны в том, что якобы российский дрон ночью попал по разрушенному энергоблоку Чернобыльской АЭС и повредил защитный саркофаг.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение он представил журналистам на брифинге.

«Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», — сказал Песков.

Песков Дмитрий