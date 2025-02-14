Кремль попросил объяснить слова Вэнса об отправке войск США на Украину

«Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Поэтому, безусловно, как раз в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — сказал он.