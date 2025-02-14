Вице-президент США Вэнс предупредил, что сделка по Украине шокирует многих людей

Вице-президент США подчеркнул, что пока ~рано говорить о том, какая часть Украины «останется» у России~. Не стал он подробно говорить и о гарантиях безопасности, которые украинским властям могут предложить Штаты или другие западные союзники. Все это, отметил Вэнс, необходимо проработать во время мирных переговоров.