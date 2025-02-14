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Госсекретарь США допустил поэтапное урегулирование конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что урегулирование конфликта на Украине может происходить поэтапно. Он уточнил, что пока ни один из пунктов мирного плана не утвержден.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О стадиях процесса урегулирования противостояния между Москвой и Киевом Марко Рубио рассказал в эфире радиошоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона.

«Это должно происходить поэтапно. Возможно, все начнется с прекращения огня, хотя это еще не согласовано… А затем откроют коридоры для гумпомощи, и нужно будет убедиться, что обе стороны не атакуют энергетическую инфраструктуру», — приводит RTVI слова Рубио.

Госсекретарь США высказал мнение, что урегулировать украинский кризис «будет трудно». Он отметил, что европейские союзники должны будут предоставить Киеву гарантии безопасности, а для этого им придется «сделать шаг вперед».

Марко Рубио подчеркнул, что для урегулирования конфликта стороны должны будут достичь договоренностей в таких вопросах, как территориальные претензии, контроль над вооружением, разобраться в культурных и языковых проблемах.

Ранее издание Daily Mail раскрыло пункты мирного плана США, среди которых поэтапное снятие санкций с российского энергетического сектора, обеспечение Киеву гарантий безопасности и перспективы вступления в ЕС, признание Украиной суверенитета России над занятыми территориями.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу США, России и Украины в Саудовской Аравии. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители, заявил он журналистам в Белом доме.