Госсекретарь США допустил поэтапное урегулирование конфликта на Украине

О стадиях процесса урегулирования противостояния между Москвой и Киевом Марко Рубио рассказал в эфире радиошоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона.
«Это должно происходить поэтапно. Возможно, все начнется с прекращения огня, хотя это еще не согласовано… А затем откроют коридоры для гумпомощи, и нужно будет убедиться, что обе стороны не атакуют энергетическую инфраструктуру», — приводит RTVI слова Рубио.
Госсекретарь США высказал мнение, что урегулировать украинский кризис «будет трудно». Он отметил, что европейские союзники должны будут предоставить Киеву гарантии безопасности, а для этого им придется «сделать шаг вперед».
Марко Рубио подчеркнул, что для урегулирования конфликта стороны должны будут достичь договоренностей в таких вопросах, как территориальные претензии, контроль над вооружением, разобраться в культурных и языковых проблемах.
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу США, России и Украины в Саудовской Аравии. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители, заявил он журналистам в Белом доме.