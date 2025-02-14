Госсекретарь США допустил поэтапное урегулирование конфликта на Украине

«Это должно происходить поэтапно. Возможно, все начнется с прекращения огня, хотя это еще не согласовано… А затем откроют коридоры для гумпомощи, и нужно будет убедиться, что обе стороны не атакуют энергетическую инфраструктуру», — приводит RTVI слова Рубио.