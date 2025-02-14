Bloomberg: планы Трампа по Украине означают счет в $3 трлн для европейских союзников

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, Россия имеет значительное преимущество в живой силе перед Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другую военную технику темпами, превышающими потребности армии на линии фронта. Тем временем члены ЕС спорят о том, следует ли им осуществлять закупки только у европейских поставщиков, которые еще долгие годы будут не готовы поставлять все необходимое ЕС, или все же начать сотрудничать с британцами и американцами. А некоторые чиновники вообще настаивают на том, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию.