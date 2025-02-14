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Bloomberg: планы Трампа по Украине означают счет в $3 трлн для европейских союзников

Что бы ни решил Дональд Трамп в качестве своей цели по Украине, ясно одно: Европа не готова взять на себя огромную долю бремени, которую США пытаются взвалить на нее, сообщает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пит Хегсет, новый министр обороны США, заявил своим европейским союзникам, что им придется взять на себя большую часть бремени по урегулированию конфликта на Украине. Хотя это выявит проблемы, которые Евросоюз замалчивал долгие годы, цена бездействия может оказаться намного выше, говорится в статье.

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, Россия имеет значительное преимущество в живой силе перед Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другую военную технику темпами, превышающими потребности армии на линии фронта. Тем временем члены ЕС спорят о том, следует ли им осуществлять закупки только у европейских поставщиков, которые еще долгие годы будут не готовы поставлять все необходимое ЕС, или все же начать сотрудничать с британцами и американцами. А некоторые чиновники вообще настаивают на том, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию.

По подсчетам Bloomberg Economics, защита Украины и расширение собственных вооруженных сил ЕС в течение следующих 10 лет могут обойтись крупнейшим державам континента дополнительно в 3,1 трлн долларов.

На восстановление зданий и инфраструктуры, поврежденных во время боевых действий, Украине потребуется около 230 млрд долларов. Восстановление вооруженных сил Украины в следующие 10 лет будет стоить примерно 175 млрд долларов, в зависимости от их состояния на момент достижения мирного соглашения и от того, какую территорию им потребуется защищать.

Поддержание миротворческого контингента на Украине численностью 40 000 человек обойдется примерно в 30 млрд долларов в следующие 10 лет.

Однако Владимир Зеленский говорит, что потребуется гораздо больше войск.

Сейчас, согласно Bloomberg Economics, разница между потребностями Украины в средствах на восстановление и обещанным финансированием составляет 130 млрд долларов. Это ставит под угрозу любое восстановление ее экономики и может подорвать устойчивость Украины в долгосрочной перспективе.

Однако основная часть средств из прогнозируемых 3,1 трлн долларов пойдет на наращивание вооруженных сил стран-членов ЕС и доведение совокупного оборонного бюджета примерно до 3,5% ВВП. Дополнительное финансирование будет направлено на создание артиллерийских запасов, средств противовоздушной обороны и ракетных систем. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит вооруженные силы ЕС к быстрому развертыванию и приведет к массовому наращиванию европейской оборонной промышленности.

По данным Bloomberg Economics, если бы эти задачи финансировались за счет долга, то кредитные потребности пяти крупнейших европейских членов НАТО в следующее десятилетие возросли бы на дополнительные 2,7 трлн долларов.

Чтобы мобилизовать ресурсы в необходимых объемах, европейским правительствам придется кардинально переосмыслить структуру своих бюджетов, реорганизовать оборонную промышленность и почти наверняка договориться о совместном выпуске долговых обязательств.

Это потребует политической воли, дальновидного мышления и самопожертвования, которые многие члены ЕС, по мнению Bloomberg, до сих пор не смогли продемонстрировать, особенно в Западной Европе. Это будет означать принятие непопулярных решений о сокращении расходов на здравоохранение, образование и социальное обеспечение. И эти решения будут приниматься на фоне возможных народных волнений.

Трамп Дональд