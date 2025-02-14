Bloomberg: планы Трампа по Украине означают счет в $3 трлн для европейских союзников

Пит Хегсет, новый министр обороны США, заявил своим европейским союзникам, что им придется взять на себя большую часть бремени по урегулированию конфликта на Украине. Хотя это выявит проблемы, которые Евросоюз замалчивал долгие годы, цена бездействия может оказаться намного выше, говорится в статье.
По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, Россия имеет значительное преимущество в живой силе перед Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другую военную технику темпами, превышающими потребности армии на линии фронта. Тем временем члены ЕС спорят о том, следует ли им осуществлять закупки только у европейских поставщиков, которые еще долгие годы будут не готовы поставлять все необходимое ЕС, или все же начать сотрудничать с британцами и американцами. А некоторые чиновники вообще настаивают на том, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию.
На восстановление зданий и инфраструктуры, поврежденных во время боевых действий, Украине потребуется около 230 млрд долларов. Восстановление вооруженных сил Украины в следующие 10 лет будет стоить примерно 175 млрд долларов, в зависимости от их состояния на момент достижения мирного соглашения и от того, какую территорию им потребуется защищать.
Однако Владимир Зеленский говорит, что потребуется гораздо больше войск.
Однако основная часть средств из прогнозируемых 3,1 трлн долларов пойдет на наращивание вооруженных сил стран-членов ЕС и доведение совокупного оборонного бюджета примерно до 3,5% ВВП. Дополнительное финансирование будет направлено на создание артиллерийских запасов, средств противовоздушной обороны и ракетных систем. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит вооруженные силы ЕС к быстрому развертыванию и приведет к массовому наращиванию европейской оборонной промышленности.
По данным Bloomberg Economics, если бы эти задачи финансировались за счет долга, то кредитные потребности пяти крупнейших европейских членов НАТО в следующее десятилетие возросли бы на дополнительные 2,7 трлн долларов.
Это потребует политической воли, дальновидного мышления и самопожертвования, которые многие члены ЕС, по мнению Bloomberg, до сих пор не смогли продемонстрировать, особенно в Западной Европе. Это будет означать принятие непопулярных решений о сокращении расходов на здравоохранение, образование и социальное обеспечение. И эти решения будут приниматься на фоне возможных народных волнений.