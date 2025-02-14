Экс-министр энергетики возглавил Kazenergy

«Болат Уралович обладает огромным опытом работы на руководящих постах в крупных национальных компаниях, включая АО НК “КазМунайГаз”, АО “НАК “Казатомпром”, АО “ФНБ “Самрук-Қазына”. Он также занимал высокие государственные должности, в том числе министра энергетики РК и советника главы государства. Помимо этого, Болат Уралович дважды возглавлял нашу Ассоциацию в качестве генерального директора, и его имя широко известно в профессиональной среде”, — отметил Магзум Мирзагалиев.