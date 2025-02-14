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Экс-министр энергетики возглавил Kazenergy

Болат Акчулаков получил новую должность — он вновь возглавил Kazenergy, сменив на посту Магзума Мирзагалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: primeminister.kz

Сообщается, что сегодня на внеочередном собрании Ассоциации Kazenergy, посвященном кадровым изменениям в руководстве, был избран новый председатель. В мероприятии приняли участие руководители компаний, входящих в состав Ассоциации.

Магзум Мирзагалиев, который был назначен советником главы государства, сообщил о прекращении своих полномочий на посту председателя и предложил кандидатуру Болата Акчулакова на эту должность.

«Болат Уралович обладает огромным опытом работы на руководящих постах в крупных национальных компаниях, включая АО НК “КазМунайГаз”, АО “НАК “Казатомпром”, АО “ФНБ “Самрук-Қазына”. Он также занимал высокие государственные должности, в том числе министра энергетики РК и советника главы государства. Помимо этого, Болат Уралович дважды возглавлял нашу Ассоциацию в качестве генерального директора, и его имя широко известно в профессиональной среде”, — отметил Магзум Мирзагалиев.

Кандидатура Болата Акчулакова была единогласно поддержана всеми компаниями — членами Ассоциации.

энергетика