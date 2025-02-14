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Освобождение Винника, угрозы Вэнса и Чернобыльская АЭС. Темы брифинга Пескова

Освобождение россиянина Александра Винника, заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможной отправке американских военных на Украину и санкциях, а также ситуация на Чернобыльской АЭС стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Глава государства также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Кроме того, у российского лидера запланированы несколько мероприятий в закрытом режиме.

Об освобождении Александра Винника

Для России и Путина лично «всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою Родину».

Пока неизвестно, планирует ли Путин звонить Виннику: «Пока я не располагаю такой информацией».

О заявлении Трампа

Что касается заявления президента США Дональда Трампа, который назвал ошибкой исключение РФ из G8, то G7 «значительно утратила свою релевантность», России интереснее работать в G20.

Об угрозах Вэнса и контактах с США

Угрозы вице-президента США Джей Ди Вэнса об отправке американских военных на Украину и антироссийских санкциях являются «новыми элементами позиции», которые предстоит прояснить в ходе контактов.

На установление контактов российских и американских должностных лиц «потребуются определенные дни», пока новостей нет.

Кремль не раскрывает, планируются ли переговоры России и США по украинскому урегулированию на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Российские официальные лица вряд ли «пользовались бы американским военным самолетом» для поездки на переговоры.

О ситуации на Чернобыльской АЭС

Кремль опроверг заявление Владимира Зеленского о якобы попадании российского дрона по Чернобыльской АЭС: «Российские военные не делают этого».

Обвинения в адрес России в ударах по Чернобыльской АЭС являются «очередной провокацией, подтасовкой».

Песков Дмитрий
Трамп Дональд