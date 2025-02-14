Освобождение Винника, угрозы Вэнса и Чернобыльская АЭС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
Глава государства также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Кроме того, у российского лидера запланированы несколько мероприятий в закрытом режиме.
Об освобождении Александра Винника
Для России и Путина лично «всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою Родину».
Пока неизвестно, планирует ли Путин звонить Виннику: «Пока я не располагаю такой информацией».
О заявлении Трампа
Что касается заявления президента США Дональда Трампа, который назвал ошибкой исключение РФ из G8, то G7 «значительно утратила свою релевантность», России интереснее работать в G20.
Об угрозах Вэнса и контактах с США
Угрозы вице-президента США Джей Ди Вэнса об отправке американских военных на Украину и антироссийских санкциях являются «новыми элементами позиции», которые предстоит прояснить в ходе контактов.
На установление контактов российских и американских должностных лиц «потребуются определенные дни», пока новостей нет.
Кремль не раскрывает, планируются ли переговоры России и США по украинскому урегулированию на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Российские официальные лица вряд ли «пользовались бы американским военным самолетом» для поездки на переговоры.
О ситуации на Чернобыльской АЭС
Кремль опроверг заявление Владимира Зеленского о якобы попадании российского дрона по Чернобыльской АЭС: «Российские военные не делают этого».
Обвинения в адрес России в ударах по Чернобыльской АЭС являются «очередной провокацией, подтасовкой».