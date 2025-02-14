Ермек Кошербаев стал заместителем премьер-министра

Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен заместителем премьер-министра, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.
Отметим, что со 2 сентября 2023 по 14 февраля 2025 года заместителем премьер-министра работала Тамара Дуйсенова.
Кошербаев Ермек Беделбаевич родился 2 мая 1965 года в Алматы. В 1998 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности «Историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке», в 1993 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР по специальности «Международные отношения и внешняя политика, дипломат».
В 1998 году — старший инспектор по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР;
В 1988—1989 годы — помощник министра иностранных дел Казахской ССР;
В 1989—1990 годы — первый секретарь отдела печати и информации Мнистерства иностранных дел Казахской ССР;
В 1990—1991 годы — первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР;
В 1993 году — первый секретарь Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан; затем первый секретарь Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
В 1993—1994 годы — заведующий отделом Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
В 1994—1996 годы — консультант международного отдела аппарата Президента Республики Казахстан;
В 1996 году — исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан;
В 1996—1997 годы — первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Берн;
В 1997 году — начальник отдела Азиатской безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, Алматы;
В 1997—1999 годы — помощник премьер-министра Республики Казахстан;
В 2000 году — заместитель директора по коммерческим и общим вопросам общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева»; затем первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева»;
В 2000—2001 годы — руководитель пресс-службы национальной компании по транспортировке нефти «КазТрансОйл»; затем руководитель аппарата президента «КазТрансОйл»;
В 2001—2002 годы — руководитель аппарата НК «Транспорт нефти и газа»;
В 2002—2003 годы — руководитель аппарата президента НК «КазМунайГаз»; затем советник первого вице-президента НК «КазМунайГаз»;
В 2003—2004 годы — генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп»;
В 2004 году — первый заместитель руководителя центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан»;
В 2004—2005 годы — руководитель аппарата президента НК «КазМунайГаз»;
В 2005—2006 годы — первый заместитель исполнительного директора ОЮЛ «Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана “Атамекен”;
В 2006—2007 годы — руководитель центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан»;
В 2007 году — директор финансово-промышленной группы «Беркут»;
В 2007—2008 годы — исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnerqy»;
В 2008—2009 годы — генеральный продюсер АО «Рауан Медиа Групп»; затем генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп»;
В 2009—2010 годы — председатель правления НК «Социально-предпринимательская корпорация “Ертіс”;
В 2010—2012 годы — заместитель акима Восточно-Казахстанской области;
В 2012—2014 годы — первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области;
В 2014 −2016 годы — вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
В 2016—2018 годы — ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
В 2018—2019 годы — ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
В 2019—2020 годы — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
В 2020—2023 годы — чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации;
С 6 июня 2023 по 14 февраля 2025 года — аким Восточно-Казахстанской области.