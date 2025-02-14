Ермек Кошербаев стал заместителем премьер-министра

Кошербаев Ермек Беделбаевич родился 2 мая 1965 года в Алматы. В 1998 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности «Историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке», в 1993 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР по специальности «Международные отношения и внешняя политика, дипломат».