РФ отвергает обвинения Молдавии по поводу обломков БПЛА на территории республики

В конце 2024 года на территории республики упали пять одномоторных летательных аппаратов из фанеры. Все они не содержали взрывчатых веществ. Ранее МИД республики возложил ответственность за нарушение воздушных границ на РФ, назвав это «недружественным жестом». Со своей стороны, посол РФ Олег Озеров заявил журналистам, что эти обвинения бездоказательны, так как принадлежность БПЛА не установлена. Он также подчеркнул, что во всех предыдущих случаях, когда Кишинев обвинял РФ в связи с обнаружением БПЛА, выяснялось, что речь идет об обломках ракет украинских средств ПВО.