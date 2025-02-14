РФ отвергает обвинения Молдавии по поводу обломков БПЛА на территории республики

«Мы решительно отвергаем подобные обвинения, потому что считаем их голословными. Боевые беспилотники применяются вооруженными силами РФ против военных целей и связанных с ними объектов инфраструктуры Украины», — подчеркнула она.
Захарова привела два объяснения в ситуации с обнаружением упомянутых обломков в Молдавии. «Первое — они могли быть подобраны на линии боевого соприкосновения и подброшены на молдавскую территорию, речь может идти о провокации киевского режима, у них это поставлено на широкую ногу. Они не боятся по ядерным объектам наносить удары, чего уж тут собрать обломки и куда-нибудь их отнести. Вторая возможная причина — фрагменты могли упасть в Молдавии вследствие неизбирательного применения украинских систем ПВО против российских беспилотников, наносивших удары по военным объектам инфраструктуры Украины», — сказала дипломат.
Как сообщила ранее полиция Молдавии, на юге страны упали два беспилотника. Один из них — близ села Чумай Тараклийского района, другой взорвался в поле примерно в 1,5 км от города Чадыр-Лунга (оба населенных пункта находятся возле границы с Украиной — прим. ТАСС). О пострадавших не сообщается. Еще один беспилотник был обнаружен в Тараклийском районе во вторник.
В конце 2024 года на территории республики упали пять одномоторных летательных аппаратов из фанеры. Все они не содержали взрывчатых веществ. Ранее МИД республики возложил ответственность за нарушение воздушных границ на РФ, назвав это «недружественным жестом». Со своей стороны, посол РФ Олег Озеров заявил журналистам, что эти обвинения бездоказательны, так как принадлежность БПЛА не установлена. Он также подчеркнул, что во всех предыдущих случаях, когда Кишинев обвинял РФ в связи с обнаружением БПЛА, выяснялось, что речь идет об обломках ракет украинских средств ПВО.