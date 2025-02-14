Меньше картошки, больше овощей и фруктов. Головченко о вкусовых предпочтениях белорусов

По словам премьер-министра, спрос есть и на зеленные культуры всех видов. «Это и большой ассортимент овощей — баклажаны, пекинская капуста, кабачок, сладкий перец, — продолжил он. — Поэтому в стратегии развития тепличного овощеводства Беларуси отведено особое место этим культурам. По огурцу и томату все понятно — это овощи широкого потребления, а по остальным есть вкусовые предпочтения, поэтому мы сейчас решили каждый год прибавлять понемножку и смотреть, как будет реагировать рынок. Есть еще большой объем импорта (особенно ранней весной) из более теплых стран, но мы понимаем, как двигаться дальше».