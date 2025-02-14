Меньше картошки, больше овощей и фруктов. Головченко о вкусовых предпочтениях белорусов

«По статистике, за последние 10 лет белорусы стали потреблять в объеме меньше картофеля — нашей традиционной культуры, — отметил Роман Головченко. — Но это сопровождается одновременным ростом потребления фруктов и овощей, причем за 10 лет практически на треть. К этому приводит рост доходов населения, то есть люди могут себе позволить более дорогостоящую продукцию, а также внедрение в наше сознание и практику элементов здорового образа жизни, здорового питания, потребление большего количества натуральной клетчатки».
По словам премьер-министра, спрос есть и на зеленные культуры всех видов. «Это и большой ассортимент овощей — баклажаны, пекинская капуста, кабачок, сладкий перец, — продолжил он. — Поэтому в стратегии развития тепличного овощеводства Беларуси отведено особое место этим культурам. По огурцу и томату все понятно — это овощи широкого потребления, а по остальным есть вкусовые предпочтения, поэтому мы сейчас решили каждый год прибавлять понемножку и смотреть, как будет реагировать рынок. Есть еще большой объем импорта (особенно ранней весной) из более теплых стран, но мы понимаем, как двигаться дальше».
По выращиванию зеленых культур (петрушка, укроп, руккола и др.) также есть планы на перспективу: уже в следующем году в ОАО «Дорорс» для этих целей будет отведено 1,5 га. «Думаю, этого хватит для того, чтобы покрыть большую долю рынка, — добавил премьер-министр. — Остальные культуры тоже есть в плане, мы будем по ним двигаться и смотреть, как будет реагировать потребитель и формироваться цена. Но планы такие есть, и они вполне реализуемы».