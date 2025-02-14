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SCMP: жертвой мира на Украине может стать НАТО

Действия Дональда Трампа в отношении Украины могут подорвать НАТО, поскольку США сигнализируют, что могут отказаться от гарантий европейской безопасности, предупреждает South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Поддержка Трампом президента России не только ставит под угрозу будущее Украины, но и может подорвать 80 лет трансатлантической безопасности и вынудить Европу действовать в одиночку, говорится в статье.

Новый министр обороны США Пит Хегсет на этой неделе совершил первую поездку в этой должности в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и в среду выступил с самым жестким посланием к членам Североатлантического альянса: Соединенные Штаты больше не будут выступать в качестве гаранта европейской безопасности.

Его слова подорвали фундаментальный принцип, на котором была основана НАТО и который поддерживал относительный мир во многих странах мира со времен Второй мировой войны, считает SCMP.

Отказавшись от роли защитника Европы, администрация Трампа, который никогда не был поклонником НАТО, потенциально разрушила устои организации, заявил Иво Даалдер, бывший представитель США в НАТО, а ныне президент Чикагского совета по глобальным вопросам.

Спустя 76 лет США больше не являются надежным партнером. Путин будет воодушевлен тем фактом, что США отказываются от роли гаранта европейской безопасности.

Иво Даалдер
экс-представитель США в НАТО

Однако в четверг Хегсет отверг критику стратегии Вашингтона на переговорах с Россией и предостерег Европу от того, чтобы относиться к Америке как к «простофиле», возлагая на нее ответственность за свою оборону.

На пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе он заявил:

Не сомневайтесь, президент Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в «дядюшку-дурака».

Питер Хегсет
министр обороны США

Прекращение поддержки Европы происходит по мере того, как администрация Трампа предпринимает шаги по резкому сокращению дипломатического присутствия США в посольствах и фактическому роспуску USAID, глобального поставщика гуманитарной помощи. В совокупности все эти шаги расцениваются как снижение влияния США во всем мире, подчеркивает SCMP.

НАТО