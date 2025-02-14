Поддержка Трампом президента России не только ставит под угрозу будущее Украины, но и может подорвать 80 лет трансатлантической безопасности и вынудить Европу действовать в одиночку, говорится в статье.
Его слова подорвали фундаментальный принцип, на котором была основана НАТО и который поддерживал относительный мир во многих странах мира со времен Второй мировой войны, считает SCMP.
Отказавшись от роли защитника Европы, администрация Трампа, который никогда не был поклонником НАТО, потенциально разрушила устои организации, заявил Иво Даалдер, бывший представитель США в НАТО, а ныне президент Чикагского совета по глобальным вопросам.
Спустя 76 лет США больше не являются надежным партнером. Путин будет воодушевлен тем фактом, что США отказываются от роли гаранта европейской безопасности.
Однако в четверг Хегсет отверг критику стратегии Вашингтона на переговорах с Россией и предостерег Европу от того, чтобы относиться к Америке как к «простофиле», возлагая на нее ответственность за свою оборону.
На пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе он заявил:
Не сомневайтесь, президент Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в «дядюшку-дурака».
Прекращение поддержки Европы происходит по мере того, как администрация Трампа предпринимает шаги по резкому сокращению дипломатического присутствия США в посольствах и фактическому роспуску USAID, глобального поставщика гуманитарной помощи. В совокупности все эти шаги расцениваются как снижение влияния США во всем мире, подчеркивает SCMP.