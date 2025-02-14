Глава Севастополя заявил Путину о готовности участвовать в выборах

«В этом году в сентябре в Севастополе состоятся выборы губернатора. Впереди очень много задач, по поводу которых я чувствую личную ответственность. И в случае если вы одобрите, я хотел бы при поддержке партии “Единая Россия” принять участие в предстоящих выборах. В случае если меня поддержат севастопольцы, для меня будет большой честью продолжить служить городу — герою Севастополю», — сказал Развожаев на встрече с президентом Владимиром Путиным.