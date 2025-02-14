Путин отметил рост значения Севастополя для России

НОВО-ОГАРЕВО, 14 февраля. /ТАСС/. Статус Севастополя во все времена был особым, и в последние годы значение города только возросло для России. Такую характеристику дал президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.