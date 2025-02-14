Путин отметил рост значения Севастополя для России

НОВО-ОГАРЕВО, 14 февраля. /ТАСС/. Статус Севастополя во все времена был особым, и в последние годы значение города только возросло для России. Такую характеристику дал президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
«Севастополь всегда — и во времена Советского Союза — играл особую роль, занимал особое место в жизни страны. Севастополь — город, который фактически напрямую взаимодействовал с федеральными органами власти», — оценил президент.
«И его значение ничуть не меньше в современных наших условиях, может, даже и больше. Значение Севастополя для России в целом возросло», — добавил глава государства.