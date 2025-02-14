Радий Хабиров рассказал о развитии спорта Башкирии

«С первым заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым обсудили развитие спорта в нашей республике. Поблагодарил руководство министерства спорта за инициативу и помощь в проведении в Башкортостане Всероссийской зимней спартакиады по спорту глухих “Мы вместе. Спорт”, за нашу общую плодотворную работу и поддержку наших проектов», — отметил Радий Хабиров.
Также руководитель региона рассказал, что в 2025 году в Уфе состоится еще один крупный спортивный турнир — первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ОВЗ.
«Наш опыт, компетенции, хорошая спортивная инфраструктура в республике позволяют нам организовывать мероприятия такого высокого уровня. Важно, что они дают стимул развитию и популяризации спорта высших достижений в республике и России, а спортсменам, у которых есть проблемы со здоровьем, — возможность продемонстрировать колоссальную силу духа и волю к победе», — подчеркнул Радий Хабиров.