Радий Хабиров рассказал о развитии спорта Башкирии

«Наш опыт, компетенции, хорошая спортивная инфраструктура в республике позволяют нам организовывать мероприятия такого высокого уровня. Важно, что они дают стимул развитию и популяризации спорта высших достижений в республике и России, а спортсменам, у которых есть проблемы со здоровьем, — возможность продемонстрировать колоссальную силу духа и волю к победе», — подчеркнул Радий Хабиров.