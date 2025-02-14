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В секторе Газа анонсировали освобождение россиянина

Попавший в заложники к боевикам в секторе Газа россиянин Александр Труфанов будет освобожден 15 февраля, сообщил представитель военного крыла «Бригады Аль-Кудс» группировки «Исламский джихад» (признана в России террористической и запрещена).

Источник: AP 2024

«Мы решили завтра, в субботу, освободить сионистского заключенного Александра Труфанова в рамках шестой части первого этапа сделки по обмену пленными», — сказал он.

В январе посол России Анатолий Викторов сообщал, что Труфанов получил ранение при захвате в заложники 7 октября 2023 года, его состояние «не совсем удовлетворительное».

Обмен израильских заложников на палестинских заключенных продолжается с 19 января, когда вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. Последний обмен состоялся 8 февраля: тогда в обмен на трех израильтян были освобождены 183 палестинца.

Следующий обмен был запланирован на 15 февраля. Но ХАМАС отложил освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня, блокировке гуманитарных поставок в сектор Газа и задержке открытия дороги для перемещенных лиц на север эксклава.

Израиль, в свою очередь, назвал решение ХАМАС «прямым нарушением режима прекращения огня», армии страны было поручено повысить боевую готовность.