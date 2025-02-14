Россия отвергла обвинения Кишинева по поводу обломков БПЛА

Посол России в Кишиневе Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии в свете того, что, как заявляет пресс-служба молдавского правительства, два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. Президент Молдавии Майя Санду утверждала, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими. Озеров ранее отверг обвинения молдавских властей, заявив, что «они носят бездоказательный характер». По его словам, «принадлежность этих БПЛА к России не установлена».