Каллас считает невозможным заключение соглашения по Украине без ЕС и Киева

Каллас также связала необходимость участия ЕС в переговорах по Украине с «совокупной экономической мощью» сообщества и союзников Киева, которая, по ее оценке, «во много раз больше, чем у России». «У нас есть эта мощь. Нам также необходима готовность, потому что в этой ситуации поддержка Украины чрезвычайно важна для нашей коллективной безопасности. Эта готовность существует, и она должна быть подкреплена действиями», — добавила она.