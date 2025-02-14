Кубанские парламентарии поддержали 21 федеральный законопроект

Как пояснили в пресс-службе ЗСК, парламентарии рассмотрели и одобрили 21 законопроект, направленный на внесение изменений в ключевые нормативные акты, такие как Водный и Трудовой кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы, регулирующие автомобильные дороги, пассажирские перевозки, образование, защиту прав потребителей, безопасность дорожного движения, охрану здоровья и другие сферы. В частности, были поддержаны поправки, касающиеся государственного регулирования оборота этилового спирта, сохранения охотничьих ресурсов и защиты конкуренции.