Кубанские парламентарии поддержали 21 федеральный законопроект

В ходе работы кубанские депутаты в заочном формате приняли постановление о поддержке ряда федеральных законодательных инициатив.
Как пояснили в пресс-службе ЗСК, парламентарии рассмотрели и одобрили 21 законопроект, направленный на внесение изменений в ключевые нормативные акты, такие как Водный и Трудовой кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы, регулирующие автомобильные дороги, пассажирские перевозки, образование, защиту прав потребителей, безопасность дорожного движения, охрану здоровья и другие сферы. В частности, были поддержаны поправки, касающиеся государственного регулирования оборота этилового спирта, сохранения охотничьих ресурсов и защиты конкуренции.
Особое внимание депутаты уделили изменениям в статью 39 закона «Об образовании в Российской Федерации». Нововведение предполагает освобождение детей участников СВО от платы за проживание в общежитиях. Также было одобрено дополнение к статье 7 закона «О защите прав потребителей», предусматривающее запрет на дистанционную продажу пиротехники.
Глава краевого парламента Юрий Бурлачко заявил, что рассмотренные законопроекты стали результатом анализа актуальной ситуации в различных сферах экономической и социальной жизни и представляют собой меры, направленные на правовое регулирование важных вопросов. Законодатель подчеркнул, что инициативы были предложены парламентариями регионального и федерального уровней, а также правительством страны, и каждая из них призвана способствовать благополучию граждан и развитию общества.