Захарова сообщила, что Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию

«Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное решение, это странное решение. Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур, органов не будет, это я точно могу сказать», — сказала она в ходе брифинга.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии новостей по теме украинского урегулирования, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о якобы предстоящей встрече представителей Москвы и Вашингтона в Мюнхене.
До этого, 31 января, представитель конференции сообщил «Известиям», что представителей РФ не будут приглашать на международную конференцию по безопасности в Мюнхене.