Захарова сообщила, что Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию

«Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное решение, это странное решение. Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур, органов не будет, это я точно могу сказать», — сказала она в ходе брифинга.